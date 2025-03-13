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Ayşe Nazmiye Uça: Yapay zeka işe alımlarda daha çok kullanılıyor

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Datassist Kurucu Ortağı Ayşe Nazmiye Uça, Kariyer 4.0 programında Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Türkiye'nin ilk bordro firmasını kurduğunu belirten Uça, yapay zekanın işe alımlarda daha fazla kullanıldığını ve çalışanların bu teknolojilere hızla adapte olması gerektiğini vurguladı. Yapay zekanın işsizlik riskini artırabileceğine dikkat çekti.

Ayşe Nazmiye Uça, Kariyer 4.0 programında Melis Yaşar ile yapay zekanın iş dünyasındaki etkilerini değerlendirdi. Türkiye'de bordro süreçlerinde öncülük ettiğini belirten Uça, yapay zekanın çalışanlar ve işverenler üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

"TÜRKİYE'NİN İLK BORDRO FİRMASINI KURDUM"

Uça, 1999 yılında kimsenin online bordro sistemlerini düşünmediğini ancak kendisinin bu alanda bir ilke imza attığını söyledi. Bordro süreçlerinde teknolojinin kullanımına öncülük ettiğini belirten Uça, yapay zekanın da bu alanda giderek daha fazla yer bulduğunu ifade etti.

"YAPAY ZEKA İŞE ALIMLARDA DAHA ÇOK KULLANILIYOR"

İnsan kaynakları süreçlerinde yapay zekanın öneminin arttığını vurgulayan Uça, işe alımlarda algoritmaların ve veri analizinin büyük rol oynadığını belirtti. Ancak yapay zekanın geçmiş verilere dayanarak karar verdiğini ve bu durumun bazı ön yargıları beraberinde getirebileceğini söyledi.

"KVKK, BORDRODA YAPAY ZEKA KULLANIMINI SINIRLIYOR"

Yapay zekanın iş dünyasında birçok avantaj sağladığını ancak bazı düzenlemelerin bu teknolojilerin kullanımını sınırladığını ifade eden Uça, KVKK düzenlemelerinin bordro süreçlerinde yapay zekanın tam anlamıyla kullanılmasının önüne geçtiğini belirtti. Çalışanların yapay zeka araçlarını hızlı bir şekilde öğrenmesi gerektiğini vurgulayan Uça, iş dünyasının bu dönüşüme hızla ayak uydurması gerektiğini söyledi.

Ayşe Nazmiye Uça: Yapay zeka işe alımlarda daha çok kullanılıyor
Haberler.com / Musa Kara - Teknoloji

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