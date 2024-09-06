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Blockchain Dünyası İstanbul'da Buluşuyor: Chain Conference 2024

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Blockchain ve kripto para dünyasının önemli temsilcileri, 14-15 Eylül tarihlerinde İstanbul ESA Arena'da gerçekleşecek olan Chain Conference 2024'te bir araya gelecek. Türkiye ve dünyadan uzman isimlerin katılımıyla düzenlenecek etkinlik, kripto para sektöründeki yeniliklerin dijital ekosistemi nasıl dönüştürdüğünü ele alacak.

"Code – Connect – Redefine" temasıyla düzenlenen Chain Conference 2024, blockchain ve kripto para sektörüne ilgi duyan katılımcılara geniş bir içerik sunmayı amaçlıyor. Paneller ve konuşmalarla zenginleştirilen etkinlikte, sektörün önde gelen uzmanları yenilikçi projeleri ve son gelişmeleri aktaracak. Türkçe-İngilizce simultane çeviri ile tüm katılımcıların içeriklere rahatlıkla erişebilmesi hedefleniyor.

KONUŞMACILAR VE KONULAR

Etkinlikte konuşmacı olarak yer alacak önemli isimler arasında BlockAML Kurucusu Michael Halepas, Circle Başkan Yardımcısı Miriam Kiwan, Avalalabs Türkiye İş Geliştirme Direktörü Selim Kender, Silicon Valley Blockchain Society Kurucusu Amit Pradhan ve daha birçok sektör profesyoneli bulunuyor.

Konferansta ele alınacak başlıca konular arasında blokzincir teknolojisinin bankacılık ve ödeme sistemlerine etkisi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri ve kripto varlıklar için hukuki uyum yer alıyor. Ayrıca Web3'te topluluk yönetimi, internetin geleceği, yapay zekânın finans dünyasındaki rolü gibi gündem maddeleri de konuşulacak.

ETKİNLİK DETAYLARI

Dekon Group ana sponsorluğunda gerçekleşecek Chain Conference 2024, Digard, Decentral Works ve Longevicals gibi önemli firmaların katkılarıyla organize ediliyor. Detaylı program ve kayıt bilgilerine www.chaincon.ist adresinden ulaşılabiliyor.

Betül Cirit
Betül Cirit
Haberler.com - Teknoloji

Kripto Para Kripto Para Blockchain Teknoloji Konferans İstanbul Türkiye Ekonomi Finans Eylül

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