BİM, Creality K1 3D Yazıcı Satışına Başlıyor

Türkiye'nin en büyük zincir marketleri tüketici talepleri doğrultusunda teknolojik ürünler getirmeye devam ediyor. BİM, Creality markasına ait K1 3D Yazıcıyı satışa sunacak.

Türkiye'nin en büyük zincir marketleri tüketici talepleri doğrultusunda teknolojik ürünler getirmeye devam ediyor. Akıllı telefondan küçük elektronik ürünlere kadar pek çok ürünü tüketiciler ile buluşturan BİM, şimdi ise 3D yazıcı satacak. İşte ayrıntılar…

BİM, Creality K1 3D Yazıcı satacak!

BİM tarafından paylaşılan 8 Kasım kataloğuna baktığımızda Creality markasına ait K1 3D Yazıcı satılacağını görüyoruz. Çarşamba gününden itibaren satışa sunulacak olan ürün, gören kişilerin dikkatini çekti.

Creality K1 3D Yazıcının baskı hacmi 220 x 220 x 250 mm şeklinde. Hızı 600mm / saniye iken maksimum Nozzle sıcaklığı ise 300 santigrat derece. Filament tipleriyse ABS, PLA, PETG, PET, TPU, PA, ASA, PC, PLA-CF, PA-CF ve PET-CF.

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2 yıl boyunca garantili olduğu belirtilen ve kurulum ihtiyacı duyulmayan ürün, 17 bin 999 TL fiyatla satışa sunulacak. Creality K1 3D Yazıcının bütün teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

Baskı Hacmi: 220 x 220 x 250mm

Maksimum Nozzle sıcaklığı: 300 santigrat derece

Filament Desteği: ABS, PLA, PETG, PET, TPU, PA, ASA, PC, PLA-CF, PA-CF, PET-CF

Hız: 600mm / saniye

Fiyatı: 17 bin 999 TL.

Zincir marketler önümüzdeki günlerde farklı teknolojik ürünler ile tüketicilerinden karşısına çıkabilir. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Ürünün özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.