Bilet.com, Insha Ventures'tan Yatırım Alarak Büyümeyi Hedefliyor

Bilet.com, Insha Ventures'tan aldığı yeni yatırım ile teknoloji odaklı dönüşümünü hızlandırmayı planlıyor. Şirket, dijital cüzdan ve yapay zeka çözümleriyle seyahat ihtiyaçlarını tek bir platformda sunmayı hedefliyor.

BİLET.COM, Insha Ventures'tan yatırım alarak büyüme ve teknoloji odaklı dönüşümünü hızlandırmayı hedefliyor. Daha önce 2022'de yurt dışı yatırımcılardan 1,2 milyon dolar yatırım alan şirket, Insha Ventures'tan yatırım aldı.

Uçak bileti, otobüs bileti, feribot bileti, araç kiralama, otel rezervasyonu ve etkinlik biletleri gibi birçok hizmet sunan Bilet.com, Insha Ventures'tan yatırım aldı. 2022'de yurt dışı yatırımcılardan 1,2 milyon dolar yatırım alan şirket, dijital cüzdan gibi finansal teknolojilere ve seyahat teknolojilerindeki yapay zeka çözümlerine yönelmeyi hedefliyor.

Bilet.com'un Kurucusu ve Genel Müdürü Doç. Dr. Atakan Kurt, "Bu yatırımla geleceğe yönelik vizyonumuzu çok daha güçlü bir şekilde ilerletiyoruz. Hedefimiz, kullanıcılarımıza sadece bilet satmak değil, tüm seyahat ihtiyaçlarını tek bir yerden karşılayan bir Bilet SuperApp' sunmaya devam etmek. Dijital cüzdan ve yapay zeka çözümleriyle seyahat planlamayı daha akıllı hale getireceğiz" dedi.

'Bu yeni yatırımla Bilet.com, yurt dışındaki pazar payını da artıracak' diyen Atakan Kurt, teknolojiye verdiği önemle Bilet.com'un globalde de yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğini belirtti.

KULLANICILARIN KARAR ALMA SÜREÇLERİ KOLAYLAŞACAK

Insha Ventures Genel Müdürü Hasan Sami Bayansar, yatırım süreciyle ilgili yaptığı açıklamada "Bilet.com' gerçekleştirdiğimiz bu yatırım, Insha Ventures olarak sadece bir teknoloji şirketine değil, aynı zamanda kullanıcı deneyimini sürekli geliştirmeyi hedefleyen vizyoner bir yapıya duyduğumuz güvenin göstergesidir. Seyahat sektörünün dijitalleşmesinde önemli bir rol oynayan Bilet.com, fintek çözümlerine entegre olarak, altyapı ve teknoloji desteğimizle birlikte kullanıcılarının karar alma süreçlerini kolaylaştıracak. Uçtan uca bir seyahat deneyimi sunan SuperApp hedefine bu yatırım güçlü bir katkı sağlayacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
500
