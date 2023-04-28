Bbc Earth ile Vahşi Yaşama Bakış

Vahşi yaşamı bütün gerçekliğiyle ekranlara taşıyan Ben Fogle, dünyada zorlu yaşam koşullarına sahip yerlerde ev kuran ve hayatlarını tamamen değiştiren ailelerle tanışmak için daha da uzak yerlere seyahat etmeye devam ediyor.

Vahşi yaşamı bütün gerçekliğiyle ekranlara taşıyan Ben Fogle, dünyada zorlu yaşam koşullarına sahip yerlerde ev kuran ve hayatlarını tamamen değiştiren ailelerle tanışmak için daha da uzak yerlere seyahat etmeye devam ediyor. Bu sezonda yolu Avusturalya'nın kuzeyindeki Queensland'de harap bir mülkte tek başına yaşayan Bette ile kesişiyor ve anlaşmazlıklar başlıyor. Fogle, Bouqete isimli başka bir yerde Andi ve Rick ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki oğulları Cole'un macerasına dahil olarak Amerika'daki rahat yaşamlarını neden geride bıraktıklarının hikayesini öğreniyor. "Ben Fogle ile Vahşilerin Yaşam Alanları" 27 Mayıs Cumartesi günü saat 00.00'da BBC Earth ekranlarında olacak.

1 aile ve 37 farklı yüz

Zekaları, büyüklükleri, ve hızlarıyla gezegendeki en başarılı etobur olan vahşi köpek ailesine bakış açısını değiştirecek belgesel Yaban Köpekleri Familyası, köpeklerin başarılarının nedenlerini araştırıyor ve hanedanının bazı şaşırtıcı üyelerini tanıtıyor. Belgesel, en zekisinden en hızlısına, vahşi doğada köpeklerin inanılmaz davranışlarını ekranlara getiriyor. Bunlara ağaçlara tırmanan ve hapşırma yoluyla iletişim kuran türler de dahil. Köpeklerin dünyanın en yaşanmaz yerlerinde nasıl geliştiklerini ve hayatta kalmalarının anahtarlarını anlatan belgesel "Yaban Köpeklerin Familyası," ilk sezonuyla 13 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de BBC Earth ekranlarında başlıyor.

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