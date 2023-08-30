Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest Ankara'nın açılışında milli teknoloji hamlesini vurguladı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest Ankara'nın açılışında ülkemizin tam bağımsızlığı için milli teknoloji hamlesinin önemini vurguladı. Bayraktar, gençlerin bu hedefe ulaşmak için elinden geleni yapacağına inandığını belirtti.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest Ankara'nın açılışında; "Ülkemizin tam bağımsızlığı için vazgeçilmezi milli teknoloji hamlemizdir. Seferberlik ruhu ile yola çıktığımız bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeliyiz. İnanıyorum ki, bu mücadelenin sahibi olan genç kardeşlerim bu hedefin menzile varması için elinden geleni yapmaya devam edecektir. Bu hedefe giderken bayrağımızı mümkün olan her alanda zirveye dikmeliyiz. Her alanda iddia sahibi olmaya devam etmeliyiz" dedi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bugün Ankara Etimesgut Havalimanı'nda başlayan Teknofest'in açılışına katıldı. Bayraktar burada yaptığı konuşmada şunlara değindi:

"1 MİLYONDAN FAZLA GENÇ TEKNOFEST'İN KALBİ OLAN TEKNOLOJİ YARIŞMALARINA BAŞVURDU"

"Burada, birlikte olduğumuz Ankaralı kardeşlerimizin ve yurdumuzun dört bir köşesindeki kardeşlerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Bu zafere imza atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve saygı ile yad ediyorum.

Bundan yaklaşık 1,5 sene önce icra kurulumuzda Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını taçlandırmak için üç büyük şehrimiz olan İstanbul, Ankara ve İzmir'de Teknofest düzenleme kararı aldık. İstanbul'daki Teknofest'e 2, 5 milyondan daha fazla ziyaretçi ağırlayarak kendi rekorumuzu kırdık. Şimdi başkent Ankara'da sizlerle birlikteyiz. Sonraki durağımız da 27 Eylül'de istiklalimizin sembol şehirlerinden olan güzel İzmir olacak.

Yakın bir tarihte ülkemizi derinden yaralayan, dünya tarihinde eşi benzeri görülmeyen bir deprem felaketi yaşadık. El ele vererek yaralarımızı sarıyor ve zorluklarımızı aşıyoruz. Tüm Teknofest paydaşlarımız T3 Vakfı'nın depremden zarar gören kardeşlerimize yönelik faaliyetleri devam ediyor.

Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize cenabı Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize bir kez daha baş sağlığı diliyorum.

Değerli genç kardeşlerim 2018'de ilk Teknofest'i düzenlediğimizde adeta bir fideyi toprağa dikmiştik. Sonraki yıllarda bu fideyi büyütebilmek için azimle çabalamaya devam ettik.

Milli teknoloji hamlesi kök salarak kalıcı hale geldi. İklim değişti ve zihinlerde bir devrim başladı. 1 milyondan fazla genç Teknofest'in kalbi olan teknoloji yarışmalarımıza başvurdu.

"ÜLKEMİZİN TAM BAĞIMSIZLIĞI İÇİN VAZGEÇİLMEZİ MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLEMİZDİR"

Ülkemizin tam bağımsızlığı için vazgeçilmezi milli teknoloji hamlemizdir. Seferberlik ruhu ile yola çıktığımız bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeliyiz. İnanıyorum ki, bu mücadelenin sahibi olan genç kardeşlerim bu hedefin menzile varması için elinden geleni yapmaya devam edecektir. Bu hedefe giderken bayrağımızı mümkün olan her alanda zirveye dikmeliyiz. Her alanda iddia sahibi olmaya devam etmeliyiz. SİHA'larımızla dünyada nasıl zirvedeki ülkelerden biri olduysak, lider olduğumuz alanların sayısını hep birlikte artırmalıyız. Savunma sanayinde yakaladığımız bu büyük başarıyı, ivmeyi tüm diğer sivil alanlara yaymalı ve insanlıkla buluşturmalıyız.

Hepimizin tek bir ortak hedefi var: O da ülkemizin ve kardeş coğrafyalarımızın tam bağımsız, müreffeh yarınları için milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmektir. Bu yolda yılmadan, pes etmeden ve hiç durmadan hep birlikte yürüyeceğiz. Teknofest'i hayata geçiren T3 Vakfı'ndaki ekip arkadaşlarıma, gönüllülerimize, paydaşlarımıza, yarışmalara katılan sevgili genç kardeşlerimize, ülkemizin her bir köşesinden ve dünyanın farklı noktalarından gelerek heyecanımıza ortak olan, dualarını eksik etmeyerek bizlere destek veren aziz milletimize teşekkür ediyorum."