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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çocuklara Ücretsiz Kodlama Eğitimi Sunuyor

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki NE10 Şehir Teknolojileri Atölyesi, 18 ilçede 8-17 yaş grubu çocuklara ücretsiz kodlama eğitimi sunarak geleceğin kodlarını ve teknolojilerini öğretiyor. Uzman yazılım eğitmenlerin eşliğinde gerçekleştirilen atölye, çocuklara sadece bilgisayar kullanımını değil, aynı zamanda problem çözme yeteneklerini, eleştirel düşünce kapasitelerini ve takım çalışması becerilerini de kazandırmayı amaçlıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki NE10 Şehir Teknolojileri Atölyesi, 18 ilçede 8-17 yaş grubu çocuklara ücretsiz kodlama eğitimi sunarak geleceğin kodlarını ve teknolojilerini öğretiyor.

Uzman yazılım eğitmenlerin eşliğinde gerçekleştirilen atölye, çocuklara sadece bilgisayar kullanımını değil, aynı zamanda problem çözme yeteneklerini, eleştirel düşünce kapasitelerini ve takım çalışması becerilerini de kazandırmayı amaçlıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yaptığı açıklamada, NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi tarafından başlatılan NE10 Şehir Teknolojileri Atölyesi için Balıkesir'in büyük bir rekabetin içinde yer aldığına dikkati çekerek, " Dünya, değişmeyenlerin yer aldığı bir dünya değil. Bugün ne kadar güçlü olursak olalım, zamanla yarışamazsak ve gençlerimizi geleceğin şartlarına göre hazırlayamazsak geride kalırız. Biz sadece bugünü değil, geleceği tasarlıyoruz." ifadesini kullandı.

Balıkesir'de gençlere yönelik çeşitli alanlarda yatırımlar yapıldığını kaydeden Yılmaz, "Spor, teknoloji, ve geleceği yönetme alanında farklı projelerimiz var. Velilerimizden beklentimiz, bize güvenmeleri, çocuklarını bize emanet etmeleri ve destek olmalarıdır. Geri kalanı bizim sorumluluğumuzda. Yakın gelecekte büyük değişimler yaşanacak çünkü yazılım her şeyi kontrol etmeye başlayacak. Bu alanda öncü olacak gençleri yetiştirmek bizim görevimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Teknoloji

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