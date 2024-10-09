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Bakan Uraloğlu'ndan 'internet fiyatları' açıklaması

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kabaran internet faturalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, internet fiyatlarının serbest piyasaya göre şekillendiğini, müdahele yetkilerinin bulunmadığını söyledi.

Son dönemde hem GSM şirketleri hem de internet sağlayıcılara yönelik 'yüksek fatura' şikayetleri arttı. Sosyal medyadan faturalarını paylaşan vatandaşlar, rakamlara tepki gösterdi.

Konuyu değerlendiren Bakan Uraloğlu ise fiyatların serbest piyasa etkisi olduğunu söyledi. Meclis grup toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Uraloğlu, internet fiyatlarına ilişkin şunları söyledi: İnternet faturları tamamen serbest piyasa. Bir yıllık iki yıllık aboneliklerin yenilenmesi ile ortaya çıkan bir durum. Burada bizim düzenleyici yetkimiz yok. Serbest piyasanın rekabeti.

"TARİFELER ENFLASYONA GÖRE DÜZENLENİYOR"

Vatandaşlarımız belli bir kampanya ile üye olup aldıkları paketlerde daha sonra aldığı kampanyanın çok üzerinde bir paketle karşı karşıya kalabiliyor. O anlamda şirketler tekrar belli kampanyalar düzenlemeye başladılar. Ama buradaki düzenleme enflasyona göre, TEFE-TÜFE'ye göre alınmışkararladır diye bir tespitimiz var. Ancak burada bir müdahalemiz söz konusu değil.

FATURALAR 600-700 LİRAYI BULUYOR

Bu faturalarla ilgili abonelik kapsamına bakmak lazım. Hangi paketten hangisine geçti. İki yıllık bir abonelikte tarife değişiyorsa aradaki farka bakmak lazım. Fatura üzerinden değerlendimek doğru olmaz."

Bakan Uraloğlu'ndan 'internet fiyatları' açıklaması
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Teknoloji

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Serbest Piyasa Teknoloji Politika Ekonomi

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Yorumlar (1)

ABDURRAHİM ÖZKALDI:

Sayın Bakanım şu bizim maaşları da İNTERNET artışına göre ENDEKSLESENİZ ya.

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