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Bakan duyurdu! Galatasaray-AZ Alkmaar maçında bir ilk denenecek

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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile yapacağı maçta bir ilki yaşanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, RAMS Park'ta oynanacak olan maçta 5G teknolojisinin ilk kez deneneceğini açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Hollanda ekibini ağırlayacağı mücadele bir ilki sahne olacak. RAMS Park'taki maçta 5G denenecek.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G'ye 2026'da Türkiye genelinde geçilmiş olacağını belirterek, "Statlarda denemesini yapıyoruz, bu akşamki Galatasaray ile AZ Alkmaar arasındaki maçta, statta ilk kez 5G'yi denemiş olacağız." dedi.

5G'ye geçildiğinde daha hızlı internet kullanımı sağlanacağının altını çizen Uraloğlu, "5G'nin, üretim noktalarında robotların kullanılmasından bazı makinelerin uzaktan kumanda edilebilmesine kadar birçok faydası olacak. Bu sene ihalesini yapacağız, 2026'da 5G'ye Türkiye genelinde geçmiş olacağız. Statlarda da denemesini yapıyoruz, bu akşamki Galatasaray ile AZ Alkmaar arasındaki maçta statta ilk kez 5G'yi denemiş olacağız" dedi.

Galatasaray ile AZ Alkmaar arasındaki mücadele bugün (perşembe) saat 20.45'te başlayacak.

Bakan duyurdu! Galatasaray-AZ Alkmaar maçında bir ilk denenecek
Kaynak: AA / Alper Kızıltepe - Teknoloji
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDEVİLFEATHER:

BAŞARILAR AZ ALKMAAR :))

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Haber YorumlarıFethi Tilki:

bol şanslar az alkmar

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