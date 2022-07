Avatar Aang geri dönüyor!

Geçen yıl Nickelodeon, sevilen Avatar: The Last Airbender evrenine devam etme planlarını açıklamıştı. Geçtiğimiz ay ise sevilen animasyonun bir üçleme olarak karşımıza çıkacağını öğrendik. Şimdi ise filmin karakterleri ve konusu hakkında yeni bilgiler edindik.

Avatar ve arkadaşları tekrar iş başında

Avatar: Braving the Elements panelinde aynı adı taşıyan devam dizisinde Korra'yı seslendiren Janet Varney, ilk Avatar filminin Avatar Aang'in yanı sıra Katara ve Sokka kardeşlerden oluşan Team Avatar'ı tekrar bizlere sunacağını açıkladı. Toprak bükücü Toph Beifong, Prens Zuko ve Kyoshi savaşçısı Suki de yine yeni filmde bizi bekleyen karakterler arasında olacak.

Netflix sevilen animasyon dizisini iptal etti

Daha önce çocukluklarına şahit olduğumuz karakterler yeni filmde genç yetişkinler olarak karşımıza çıkacak. Filmin yapımcılığını Dante DiMartino ve Bryan Konietzko ile Korra yapımcısı Eric Coleman üstlenecek. Avatar filminin yönetmenliğini ise önceki Avatar dizilerinde görev alan Lauren Montgomery üstlenecek.

Just got some HUGE NEWS from @janetvarney at our #NickSDCC Avatar: Braving the Elements – LIVE! panel, the first feature-length movie from Avatar Studios will be focusing on Avatar Aang and his friends! ???????? pic.twitter.com/dsbK1XMCe5 — Nickelodeon (@Nickelodeon) July 22, 2022

Avatar Korra'nın bir arkadaşıyla birlikte başrolü paylaştığı film de yine planlar arasında olabilir. Avatar film üçlemesinin bir bölümünde de Korra'nın maceralarını görebiliriz. Nickelodeon bu konuda ise henüz net bir bilgi paylaşmış değil. Sonraki iki filmin konusu için biraz daha bekleyeceğiz gibi görünüyor.

Şu anda, ilk Avatar filmi hakkında karakterler dışında detayı verilmedi. Dizinin orijinal seslendirme kadrosundan kimin yer alacağı da henüz netlik kazanmadı. Zuko ve Sokka'nın seslendirme sanatçıları Dante Basco ve Jack de Sena da panele katıldılar ancak bu konu hakkında açıklama yapmaktan kaçındılar.

İlk film ve iki devam filmiyle ilgili detaylar yakın zamanda gelecek. Şimdilik,Avatar Aang ve arkadaşlarının geri dönmesine sevinmek ile yetinecek gibi görünüyoruz. Sonraki günlerde ise film üçlemesi hakkında yeni bilgilere ulaşmayı umuyoruz.

Peki siz Avatar: The Last Airbender hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin favori karakteriniz hangisiydi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Shiftdelete / Teknoloji