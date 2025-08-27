ATM'lerde bulunan sarı tuşun ne işe yaradığı ortaya çıktı

Bankaların neredeyse tüm Atm'lerinde yer alan sarı tuş, kullanıcıların çoğu tarafından yalnızca sıradan bir tuş gibi görülse de aslında çok daha kritik bir amaca hizmet ediyor.

Uzmanların aktardığı bilgilere göre bu tuş, güvenlik amaçlı geliştirilen gizli bir mekanizmanın parçası. Olağan dışı bir durumda –örneğin bir kişinin zorla işlem yapmaya zorlanması ya da tehdit altında kalması halinde– sarı tuşa basılarak sistem harekete geçirilebiliyor.

GÜVENLİK BİRİMLERİNE SİNYAL GİDİYOR

İddialara göre bu işlem, güvenlik birimlerine sinyal gönderilmesini sağlıyor ve aynı zamanda ATM çevresindeki kamera kayıtlarını işaretleyerek incelemelerde kolaylık sunuyor. Böylece kullanıcı, farkında olmadan güvenliğini artıran sessiz bir koruma desteğinden yararlanmış oluyor.

ATM ekranının yanında bulunan sarı tuş, uzmanların yorumuna göre sıradan bir tuştan çok daha fazlasını ifade ediyor; kullanıcıların güvenliğini artırmak için tasarlanmış gizli bir güvenlik mekanizması olarak dikkat çekiyor.