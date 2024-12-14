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ATM'lerde bazı şifrelerin kullanılması yasaklandı

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)nın aldığı karara göre ATM'lerde şifre güvenliğine ilişkin bir dizi uygulama yürürlüğe giriyor. Buna göre vatandaşların doğum günü ve 1453, 1881, 1915 gibi tarihler şifre olarak kullanamayacak, kullanılması durumunda kartlara el konulacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ATM kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme yaptı. Belirli şifrelerin kullanımı yasaklandı ve bu şifreleri kullananların kartlarına el konulacağı duyuruldu.

Günümüzde hırsızlık ve dolandırıcılık suçları çok fazla yaygınlaşmaya başladı. Özellikle kredi kartlarında dolandırıcılık kavramı, günümüzün en çok konuşulan konularından biri. Kart kopyalanması, kullanılan kartla birlikte şifrenin tahmin edilebilir bir şifre olması durumunda kart sahipleri büyük mağduriyet yaşıyor.

TARAFTARLARA KÖTÜ HABER

BDDK'nın aldığı karara göre; daha öncesinde doğum tarihlerinin şifre yapılmasının önüne geçilmesinin ardından alınan son kararla 1453, 1881, 1915 gibi tarihler de şifre olarak kullanılamayacak. Spor kulüplerinin kuruluş tarihleri 1903, 1905, 1907 ile 6161, 5757 gibi tekrar edilen plakalar da bu kapsamda.

KARTLAR BLOKE EDİLEBİLECEK

ATM'lerde bu şifreleri girerek giriş yapan kredi kartı kullanıcıları, banka tarafından şifresini değiştirme yönünde bir yönlendirmeye tabi tutulup şifrelerini daha güncel ve güvenilir şifrelerle değiştirmek durumunda kalacak. Bu şifrelerin kullanılmasına devam edilmesi durumunda ise BDDK kartları iptal edilebilir ya da kart sahibini yeni şifre alması konusunda zorunlu olarak yönlendirebilir. Bankanın ihtarlarına rağmen şifrelerinde ısrarcı olunması halinde ATM'ler kartları bloke edebilecek.

ATM'lerde bazı şifrelerin kullanılması yasaklandı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Teknoloji
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