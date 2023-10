Assassin's Creed Mirage'a Denuvo Eklendi

Oyuncular, uzun süredir oyun şirketlerinin PC'de oyunlarına korsandan koruma yazılımı olan Denuvo'yu koymalarından şikayetçi. Zira Denuvo, oyunları bir hayli yavaşlatan ve performans sorunları çıkaran bir yazılım. Ubisoft, Denuvo'yu en yeni oyun Assassin's Creed Mirage içerisine sessiz sedasız ekledi.

Assassin's Creed Mirage'a ilk gün güncellemesinde 'çaktırmadan' Denuvo eklendi

Assassin's Creed Mirage bugün PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X/S için piyasaya sürüldü. iPhone 15 Pro versiyonu ise 2024'ün başlarında piyasaya sürülecek.

#Ubisoft just added Denuvo to #AssassinsCreedMirage via a day-1 patch a few minutes ago. AFTER all the major reviews went online. Sincerely: Fuck off. byu/DotabLAH inGames

Ubisoft'tan resmi bir açıklama yoktu ancak ortaya çıkan söylentilere göre oyun, korsandan koruma yazılımı olan Denuvo kullanacaktı. Ancak yine de oyuncular bunun olmayacağını umuyordu.

Assassin's Creed Mirage'da efsanelerin kostümlerini göreceğiz!

Nitekim söylentiler doğru çıktı ve Ubisoft, oyunun ilk gün yamasıyla birlikte Denuvo yazılımını Assassin's Creed Mirage içine ekledi. DRM teknolojisi, bazı oyuncuların PC oyun performansı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olması nedeniyle çıktığı günden beridir tartışmaların kaynağı oldu.

Ancak Denuvo'nun bir gecede oyuna eklenmesinin ardından yetkililer, yama öncesi ve sonrası performansın tamamen aynı olduğunu savundular. Oyuncular yine de hala bu konuda öfkeliler.

Denuvo'nun oyuna eklenmesinden Ubisoft tarafından Çarşamba günü duyurulan lansman günü başlık güncellemesinde bahsedilmedi. Bazı insanlar bunun aylar öncesinden belli olduğunu belirtti. Bazıları ise Denuvo'nun oyunun inceleme kopyalarında bulunmadığını belirterek sinirlendiler.

Ubisoft'tan yeni Assassin's Creed için beklenmedik karar!

Başlık güncellemesi 1.0.2 bugün desteklenen tüm platformlar için yayınlanacak. Ancak Ubisoft PC'de güncellemenin yayın öncesi 41,6 GB'lık oyun dosyalarına dahil edildiğini söyledi.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.