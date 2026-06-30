Haberler

ASELSAN'dan 40 milyon dolarlık üretim ve test yatırımı

ASELSAN'dan 40 milyon dolarlık üretim ve test yatırımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ASELSAN, 40 milyon dolar yatırımla 17 bin 360 metrekare kapalı alana sahip Akıllı Mühimmat ve Sualtı Sistemleri İlave Üretim ve Test Merkezlerini devreye aldı. Tesisler, savunma sistemlerinde robotik ve otomasyon altyapısını güçlendirerek teslimat kapasitesini artıracak.

Artan sipariş hacmini ve üretim alt yapısını güçlendirmek amacıyla stratejik yatırımlarına devam ASELSAN, 40 milyon dolar yatırımla tamamlanan 17 bin 360 metrekare kapalı alana sahip Akıllı Mühimmat ve Sualtı Sistemleri İlave Üretim ve Test Merkezlerini devreye aldı.

ASELSAN, artan sipariş hacmini karşılamak ve üretim altyapısını güçlendirmek amacıyla stratejik yatırımlarını hayata geçirmeye devam ediyor. ASELSAN'dan Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada 40 milyon ABD Dolar yatırımla tamamlanan 17 bin 360 metrekare kapalı alana sahip Akıllı Mühimmat ve Sualtı Sistemleri İlave Üretim ve Test Merkezlerinin devreye alındığı belirtildi. Devreye alınan tesislerle birlikte, hava ve deniz savunma sistemlerinin üretiminde robotik ve otomasyon altyapısı önemli ölçüde güçlendirildi. Seri üretime büyük katkı sunacak tesisler sayesinde ASELSAN'ın teslimat kapasitesi, hız ve kalite kabiliyeti artırıldı. ASELSAN'ın bu alandaki çalışmaları, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii için büyük önem taşıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir

Bahçeli'den grup toplantısına damga vuran çağrı: Yeniden açılmalı
Özgür Özel'den tarihi rest: İşgal bitmezse yeni parti kurarız

Özgür Özel'den tarihi rest! İlk kez bu kadar yüksek sesle dile getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Laik Atak' başlıklı Atatürk heykeli videosuyla tanınıyordu! Melek Ege hayatını kaybetti

"Laik atak" videosuyla tanınıyordu! Genç fenomenden kahreden haber
Sahte kimlikle kaçtı ama gerçek kolunda kazılıydı! Hapsi boyladı

Sahte kimlikle kaçtı ama gerçek vücudunda kazılıydı
Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak

Yeni düzenleme! 400 bin kişi askerlikten muaf olacak
NATO Parlamenter Zirvesi'ne katılan meclis başkanları Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti

NATO Zirvesi'ne katılan meclis başkanlarından Baykar'a ziyaret
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum

Müdürün öldüresiye dövdüğü personelden kan donduran sözler
Simge Barankoğlu tahliye oldu! Aldığı yeni karar takipçilerini şaşkına çevirdi

Bu görüntüleri artık tarih oldu
90+1'de hayati gol! Hollanda-Fas maçında kazananı penaltı atışları belirledi

90+1'de hayati gol! Şampiyonluk adayını penaltılarla elediler