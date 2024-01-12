Amazfit, CES 2024'te Akıllı Yüzüğünü Tanıttı

Giyilebilir teknolojileriyle öne çıkan Amazfit, CES 2024'te ilk akıllı yüzüğünü görücüye çıkardı. Amazfit Helio Ring olarak adlandırılan aksesuar; sadece 3,8 gram ağırlığında olmasına rağmen stres takibi gibi önemli teknolojilere sahip.

Amazfit Helio Ring yapay zeka ile geliyor

Oura, Circular ve Go2sleep gibi oyuncuların hakim olduğu akıllı yüzük segmentinde yeni bir rakip daha bulunuyor. Titanyum kaplı Amazfit Helio Ring; 10 ve 12 numara olarak sunuluyor. 10 atm'ye kadar suya dayanıklı olduğu belirtilen akıllı yüzük, yüzme gibi aktivitelerde kullanılabiliyor.

Özellikler açısından bakıldığında Helio Ring, sağlık ve fitness takibi sunmayı vadediyor. Kalp atış hızını, kandaki oksijen seviyesini, stres seviyesini ve uykuyu takip edebiliyor. Helio Ring ayrıca antrenman yükü ve özellikle sporcular için antrenman etkisi gibi gelişmiş ölçümler sağlayabiliyor.

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Yüzük içerisinde yer alan elektrodermal aktivite sensörü, parmaktaki ter üzerinden stres seviyesini tespit etmesini sağlıyor. Çeşitli egzersiz ve spor modlarını da destekliyor. Egzersizler, daha detaylı analiz için Amazfit akıllı saatlerle eşleştirilebiliyor.

Kullanıcılar ayrıca antrenmanları optimize etmek için uyku kalitesini de görüntüleyebiliyor. Yapay zeka destekli Zepp Aura AI abonelik hizmetiyle uyku raporları ve dinlenme rehberliği sağlanıyor.

Amazfit Helio Ring'in fiyatlandırma ve satış detayları şu anda belirsiz. Ancak şirket, akıllı yüzüğü bu yılın ilkbaharının küresel olarak piyasaya süreceğini söyledi. Ancak rakiplerinin 300-400 dolar arasında satıldığını belirtelim.

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