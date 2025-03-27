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Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme! Haziran ayında yürürlüğe girecek

Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme! Haziran ayında yürürlüğe girecek
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Teknolojik aletlerle ilgili yapılacak yeni düzenlemeyle, cep telefonları ve tabletlerin yedek parçalarına en az 7 yıl garanti verilecek ve cihazların 45 düşmeye karşı dayanıklı olması zorunlu olacak. Haziran ayında yürürlüğe girmesi beklenen bu adım, sürdürülebilir teknolojiye geçişte önemli bir rol oynayacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), akıllı telefon ve tabletler başta olmak üzere teknolojik cihazlar için yeni düzenlemeler getirmeye hazırlanıyor. Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan tebliğ taslağı ile cihazların daha çevre dostu ve dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; yeni düzenlemede; telefon, tablet, hoparlör ve kamera gibi cihazların piyasadan kalkmasının ardından üretici firmalar, bu ürünlerin yedek parçalarını en az 7 yıl boyunca sağlamaya devam etmek zorunda olacak. Böylece cihazların ömrü uzatılarak hem tüketicilere uzun vadeli kullanım imkânı sunulacak hem de elektronik atıkların azaltılması sağlanacak.

ZORUNLU SIFIRLAMA YAZILIMI GELİYOR

Özellikle ikinci el cihaz piyasasında güvenliği artırmayı amaçlayan düzenleme kapsamında, tüm kişisel bilgilerin kalıcı olarak silinmesini sağlayan bir sıfırlama yazılımı zorunlu hale getirilecek. Bu sayede, cihazlarını elden çıkarmak isteyen kullanıcıların verileri güvenli bir şekilde temizlenebilecek.

CİHAZLAR DAHA DAYANIKLI OLACAK

Yeni standartlar çerçevesinde, akıllı telefon ve tabletler belirli dayanıklılık testlerinden geçmek zorunda olacak. Cihazların kılıf veya koruyucu aksesuarlar olmadan en az 45 kez düşmeye dayanıklı olması gerekecek. Ayrıca ekran çizilmelerine karşı belli bir sertlik seviyesinin altına düşmeyecek ve yabancı cisimlerin girişine, su sıçramalarına karşı daha dirençli hale getirilecek.

GÜNCELLEME POLİTİKALARINA YENİ ŞARTLAR

İmalatçı ve ithalatçılar için işletim sistemi güncellemeleri konusunda da bazı yükümlülükler getirilecek. Kullanıcı deneyimini olumsuz etkilemeyecek şekilde uzun süreli yazılım desteği sunulması gerekecek. Haziran ayında yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme, hem tüketicilerin haklarını koruyacak hem de elektronik cihazların çevre dostu olmasını sağlayacak.

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Kesin Bu Ozelliklerde Hukumete Yakin Birinin Telefonlari Var ve Piyasayi Control Etmeye Calisiyor..Yoksa Hukumet Yarali Parmaga Isemez..

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Haber Yorumlarıbirisiste:

haberin türkçesi akıllı telefonlara zam yolda:(

Yorum Beğen68
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Haber YorumlarıErdem Kula:

Burası Türkiye ilgili yerler bile kuralların çogundan habersiz."TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE ŞİKAYETTE BULUNALI 1 SENE OLDU" Olumlu olumsuz bir nokta işareti cevap alamadım.Yasalar uygulanmıyor denetlenmiyor.

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Haber YorumlarıYusuf yusuf:

Keşke şu iletişim faturaları internet faturaları gibi iletişim operatörleri'nin arşa çıkardığı rakamları düşürebilseler, bu haberden sonra telefon fiyatları uçuşa geçer, ulaşılabilir hiç bir şey kalmadı resmen.

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Haber YorumlarıA. Erol:

Türkiye ucuz ürün çöplüğü olmamalı

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

45 kes dusmeye dayanikliligi hangi samsung hangi iphone verebilecek?

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

17 yıldır sektördeyim okuduk ve güldük )))

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Haber YorumlarıKaan Korkmaz:

Kutudan daha sarj adaptörü çıkmıyor. Neymiş çevreyi düşünüyorlarmış böyle saçmalık olamaz. Sanki ben telefonu kçıma takıp sarj edecem.

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Haber YorumlarıMengele:

Gercekten iyi bir fikir

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Haber YorumlarıMURAT:

İyice saçmaladılar neye göre kime göre 45 düşme 20 - 30 mt düşen telefondan hayır gelmez farzet 1-2mt taşa dustu nasıl kırılmayacak düşmenin şekli yüksekliği neye göre karar vereceksin

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