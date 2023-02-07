Ahbap harekete geçti: Kripto para birimi ile deprem yardımı!

Ahbap kurucusu Levent, paylaştığı bep20 cüzdan adresi ile deprem bölgeleri için kripto para bağışı kabul edecek.

Dün yaşanan felaket sonrasında yurtiçi ve yurtdışından birçok kişi yardım edebilmek adına varını yoğunu ortaya koyuyor. Yardım için birçok kişi erzak ve gıda gönderirken binlerce kişi de maddi desteğini sunuyor. Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP organizasyonu, farklı yollardan yardım toplamanın telaşında.

Haluk Levent kripto para bağışı için Beb20 Cüzdan adresini paylaştı

Haluk Levent, kripto para birimi üzerinden bağış talepleri üzerine Masak ile görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmeler neticesinde Masak'tan 1 haftalığına izin geldi. Levent, stabilcoin gönderilerek bağış yapılması için bep20 cüzdan adresi paylaştı. Yapılan bağışın görünebilir olacağı ifade edildi.

–BEP20 Cüzdan Adresi: 0xB67705398fEd380a1CE02e77095fed64f8aCe463

–ERC20 Ağı Transferleri: 0xe1935271D1993434A1a59fE08f24891Dc5F398Cd

–BEP20 Ağı Transferleri: 0xB67705398fEd380a1CE02e77095fed64f8aCe463

–Avalanche Ağı Transferleri: 0x868D27c361682462536DfE361f2e20B3A6f4dDD8

Deprem için yardımda bulunabileceğiniz resmi kurum ve kuruluşlar

Deprem bölgeleri için AFAD numaraları;

AFAD Diyarbakır: 0412 326 1156

AFAD Hatay: 0326 112 0000

AFAD Maraş: 0344 221 4991

AFAD Antep: 0342 428 1118

AFAD Adana: 0322 227 2854

AFAD Adıyaman: 0416 216 1231

AFAD Urfa: 0414 313 7290

AFAD Malatya: 0422 212 8432

AFAD Mardin: 0482 212 3740