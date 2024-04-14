A101'den APEC APX5 150 cc Maxi Scooter Satışı Başlıyor
Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri, son dönemlerde elektronik ürünler bir yana motosiklet ile de dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak birkaç gün önce APEC APS2 Elektrikli Moped getiren A101, şimdi ise APEC APX5 150 cc Maxi Scooter satmaya hazırlanıyor. Peki bunun özellikleri neler? İşte A101 tarafından satılacak APEC APX5 150 cc Maxi Scooter özellikleri ve fiyatı…
A101 APEC APX5 150 cc Maxi Scooter özellikleri ve fiyatı
A101, tüketicilerin talebi doğrultusunda her ay bir veya birden fazla kez motosiklet satıyor. Görünen o ki firma, müşteri talebinden oldukça memnun. Zira önümüzdeki günlerde APEC APX5 150 cc Maxi Scooter satacak.
A101 tarafından 18 Nisan Perşembe gününden itibaren satılmaya başlanacak APEC APX5 150 cc Maxi Scooter, fiyatı ile dikkat çekti. L3e-A2 kategorisindeki motosikletin azami hızı saatte 95 kilometre. Motor kapasitesi 149,6 cm iken, azami net gücü ve net torku ise sırasıyla 7,6 kW ve 10,7 Nm.
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121 kilogram kütle ve 150 kilogram azami taşıma kapasitesine sahip olan motosikletin yakıt tüketiminin ise 100 kilometrede 2,8 litre olduğu söyleniyor. Bununla birlikte yokuş kalkış kabiliyetinin ise yüzde 15 olduğunu belirtmek gerekiyor.
A101 tarafından satılacak APEC APX5 150 cc Maxi Scooter'ın fiyatı ise 64 bin 990 TL olarak belirlendi. A101, bu motosikleti Kasım 2023'te de satmıştı ve o zamanki fiyatı 59 bin 990 TL idi.
APEC APX5 150 cc Maxi Scooter özellikleri şu şekilde sıralandı;
Kategori: L3e-A2
Azami Hız: 95 km/s
Motor Kapasitesi: 149,6 cm
Azami Net Güç: 7,6 kW
Azami Net Tork: 10,7 Nm
Soğutma: Hava
Aktarma Tipi: CVT
Boyutlar:
Uzunluk: 2050 mm
Genişlik: 778 mm
Yükseklik: 1128 mm
Dingil Mesafesi: 1370 mm
Sele Yüksekliği: 770 mm
Kütle: 121 kg
Azami Taşıma Kapasitesi: 150 kg
Yokuş Kalkış Kabiliyeti: Yüzde 15
Yakıt Tüketimi: 2,8 L / 100 km
LED ön farlar ve stop lambası
Elektronik kontrollü enjeksiyon ünitesi
Ön hidrolik 245 mm disk fren
Ön (ABD) kilitlenmeyen fren sistemi
Arka hidrolik 220 mm disk fren
Yeni nesil süspansiyon geometrisi
Sürekli değişken otomatik vites sistemi
Özel tasarım dijital gösterge
Aerodinamik ön cam
Dahili arıza tespit sistemi
Ekonomik yakıt tüketimi
Euro 5 seviyesi çevre performansı
2 yıl garanti