A101'den APEC APX5 150 cc Maxi Scooter Satışı Başlıyor

Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri, son dönemlerde elektronik ürünler bir yana motosiklet ile de dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak birkaç gün önce APEC APS2 Elektrikli Moped getiren A101, şimdi ise APEC APX5 150 cc Maxi Scooter satmaya hazırlanıyor. Peki bunun özellikleri neler? İşte A101 tarafından satılacak APEC APX5 150 cc Maxi Scooter özellikleri ve fiyatı…

A101 APEC APX5 150 cc Maxi Scooter özellikleri ve fiyatı

A101, tüketicilerin talebi doğrultusunda her ay bir veya birden fazla kez motosiklet satıyor. Görünen o ki firma, müşteri talebinden oldukça memnun. Zira önümüzdeki günlerde APEC APX5 150 cc Maxi Scooter satacak.

A101 tarafından 18 Nisan Perşembe gününden itibaren satılmaya başlanacak APEC APX5 150 cc Maxi Scooter, fiyatı ile dikkat çekti. L3e-A2 kategorisindeki motosikletin azami hızı saatte 95 kilometre. Motor kapasitesi 149,6 cm iken, azami net gücü ve net torku ise sırasıyla 7,6 kW ve 10,7 Nm.

A101, 22 bin TL'ye motosiklet satıyor!

121 kilogram kütle ve 150 kilogram azami taşıma kapasitesine sahip olan motosikletin yakıt tüketiminin ise 100 kilometrede 2,8 litre olduğu söyleniyor. Bununla birlikte yokuş kalkış kabiliyetinin ise yüzde 15 olduğunu belirtmek gerekiyor.

A101 tarafından satılacak APEC APX5 150 cc Maxi Scooter'ın fiyatı ise 64 bin 990 TL olarak belirlendi. A101, bu motosikleti Kasım 2023'te de satmıştı ve o zamanki fiyatı 59 bin 990 TL idi.

APEC APX5 150 cc Maxi Scooter özellikleri şu şekilde sıralandı;

Kategori: L3e-A2

Azami Hız: 95 km/s

Motor Kapasitesi: 149,6 cm

Azami Net Güç: 7,6 kW

Azami Net Tork: 10,7 Nm

Soğutma: Hava

Aktarma Tipi: CVT

Boyutlar:

Uzunluk: 2050 mm

Genişlik: 778 mm

Yükseklik: 1128 mm

Dingil Mesafesi: 1370 mm

Sele Yüksekliği: 770 mm

Kütle: 121 kg

Azami Taşıma Kapasitesi: 150 kg

Yokuş Kalkış Kabiliyeti: Yüzde 15

Yakıt Tüketimi: 2,8 L / 100 km

LED ön farlar ve stop lambası

Elektronik kontrollü enjeksiyon ünitesi

Ön hidrolik 245 mm disk fren

Ön (ABD) kilitlenmeyen fren sistemi

Arka hidrolik 220 mm disk fren

Yeni nesil süspansiyon geometrisi

Sürekli değişken otomatik vites sistemi

Özel tasarım dijital gösterge

Aerodinamik ön cam

Dahili arıza tespit sistemi

Ekonomik yakıt tüketimi

Euro 5 seviyesi çevre performansı

2 yıl garanti