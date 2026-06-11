Düzce'de öğrencilerin bilim ve sanat projeleri görücüye çıktı

81 Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliği"nde öğrencilerin hazırladığı yenilikçi projeler ve kültürel etkinlikler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Etkinliğe; Düzce Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, milli eğitim yöneticileri, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Şenlik kapsamında, öğrenciler tarafından yıl boyunca akademik, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda hazırlanan çalışmalar ziyaretçilere tanıtıldı. Gün boyu devam eden etkinliklerde stantları gezen protokol üyeleri ve katılımcılar, öğrencilerin bilimsel projelerini yakından inceleyerek bilgi aldı.

Öğrencilerin yeteneklerini sergileme fırsatı bulduğu ve ortaya konulan projelerin beğeni topladığı şenlik, programın hazırlanmasında emeği geçen yönetici, öğretmen ve öğrencilere tebriklerin iletilmesinin ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı