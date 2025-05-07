2025 Dünya İnsansı Robot Oyunları Pekin'de Gerçekleşecek
Çin, 2025 Dünya İnsansı Robot Oyunları'na ev sahipliği yapacak. Oyunlar 15-17 Ağustos tarihleri arasında Pekin'de düzenlenecek ve ana yarışmalar ile yan etkinlikler içerecek.
ÇİN'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2025 Dünya İnsansı Robot Oyunları'nın ağustos ayında Pekin'de düzenleneceği bildirildi.
2025 Dünya İnsansı Robot Oyunları, 15-17 Ağustos tarihleri arasında Çin Ulusal Stadyumu ve Çin Ulusal Sürat Pateni Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Bu yılki etkinlikler, ana yarışmalar ve yan etkinlikler olmak üzere iki kategoriye ayrılacak. Yetkililer, yarışmaların, insansı robot teknolojilerindeki uygulama çeşitliliğini, yenilikçiliği ve pratik kullanım potansiyelini göstereceğini belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji