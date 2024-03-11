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2024 Yılının En Çok Satılan SUV Modelleri Açıklandı

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, 2024 yılının Şubat verilerini açıkladı ve en çok satılan SUV modellerini listeledi. Fiat Egea Cross, Chery Tiggo 8 Pro ve Volkswagen T-Roc gibi modeller listenin başında yer aldı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği 2024 yılının Şubat verilerini açıkladı. Açıklanan veriler doğrultusunda 2024 yılının en çok satılan SUV modellerini sizin için listeledik. İşte karşınızda 2024 yılının Ocak ve Şubat ayında en çok satılan SUV modelleri ve detayları…

2024 yılında en çok satılan SUV modelleri! [2024 Ocak-Şubat]

2024 yılının 3. ayına yeni girmişken otomobil piyasasından rekor haberleri geliyor. Son 10 yılın en çok sıfır otomobil satışı yapılan Şubat ayını geride bırakmışken Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği 2024 yılı verilerini de paylaştı. Yapılan listelere bakıldığında SUV dünyası sedan modellerinin önüne geçemedi.

Ancak sedan ve hatchback modellerinin birçoğunun filolara satıldığını hesaba katıldığında ve büyük şehirlerdeki kullanıcıların öncelikli seçeneklerinin hatchback olduğunu da göz önüne aldığımızda SUV modellerinde büyük bir trend yakalandığını da bildirmemiz gerekiyor.

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Ocak ve Şubat ayı verilerine bakıldığında Türkiye'nin 2024 yılının ilk 2 ayında en çok satılan SUV modeli Fiat Egea Cross oldu. Şubat ayında 2 bin 682 adet satılan Fiat Egea Cross, 2024 yılında toplam 5 bin 137 adet satıldı. İkinci sırada ise son dönemlerin en popüler otomobil markası Chery yer alıyor. Şubat ayında 2 bin 160 adet Tiggo 8 Pro satan Chery, 2024 yılında toplam 4 bin 360 adet satıldı.

Listenin geri kalanı ise şöyle:

Fiat Egea Cross: 5 bin 137

Chery Tiggo 8 Pro: 4 bin 360

Volkswagen T- Roc : 3 bin 659

Dacia Duster: 3 bin 502

Dacia Sandero Stepway: 2 bin 689

Togg T10X: 2 bin 623

Chery Tiggo 7 Pro: 2 bin 569

Hyundai Bayon: 2 bin 551

Chery Omoda 5: 2 bin 527

Opel Mokka: 2 bin 462

Nissan Qashqai: 2 bin 319

Peugeot 408: 2 bin 205

Peugeot 2008: 1945

Peugeot 3008: 1866

MG HS: 1818

Opel Crossland: 1613

Hyundai Tucson: 1503

Ford Puma: 1242

Toyota C-HR: 1237

Nissan Juke: 1517

Peki siz en çok satılan SUV modelleri listesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Volkswagen Fiat Egea Chery Roc Otomobil Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

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