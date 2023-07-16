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2023 Küresel E-spor Zirvesi ve Tencent Yıllık E-spor Konferansı Gerçekleştirildi

Teknoloji Haberleri

Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen 2023 Küresel E-spor Zirvesi ve Tencent Yıllık E-spor Konferansı, e-spor sektörünün uluslararası gelişimine odaklandı ve yeni bir plan belirlendi. Asya Elektronik Sporları Federasyonu Başkanı, Asya e-sporunun sektördeki rolünü vurgulayarak, e-sporun insanları bir araya getirme gücüne sahip olduğunu söyledi. Ayrıca, e-sporun ilk kez 2022 Hangzhou Asya Oyunları'nda madalya verilecek bir dal olarak yer alacağı belirtildi.

2023 Küresel E-spor Zirvesi ve Tencent Yıllık E-spor Konferansı Cuma günü "geleceğe bağlanmak" temasıyla Çin'in Shenzhen kentinde düzenlendi.

E-spor sektörünün uluslararası gelişimine odaklanan katılımcılar, küresel e-sporun geleceği için yeni bir plan belirledi.

SES (Çince): FOK KAI-KONG, Asya Elektronik Sporları Federasyonu Başkanı:

"Asya e-sporu, gelecek vadeden ve hızla gelişen bu sektörde olağanüstü bir rol oynuyor. E-spor alanındaki muazzam potansiyelin farkındayız ve e-sporun sınırları ve engelleri aşma, insanları bir araya getirme gücüne sahip olduğunu biliyoruz. Farklı geçmişlerden, kültürlerden ve coğrafi konumlardan gelen insanları birbirine bağlayarak topluluk duygusunu besliyor."

E-spor, 23 Eylül-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 2022 Hangzhou Asya Oyunları'nda madalya verilecek bir dal olarak ilk kez yer almaya hazırlanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenzhen'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Teknoloji

Çin Halk Cumhuriyeti Tencent Asya Spor Teknoloji Haberler

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