Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee hücresinde ölü olarak bulundu
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Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee hücresinde ölü olarak bulundu

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da tutuklu bulunan ve ABD'ye iadesi onaylanan Amerikalı antivirüs yazılımcısı John McAfee, cezaevi hücresinde ölü bulundu. 2019'un Kasım ayında yaptığı paylaşımda ABD'li yetkililerden ölüm tehditleri aldığını belirten McAfee, "Eğer kendimi öldürdüğümü söylerlerse bilin ki öldürüldüm" ifadesini kullanmıştı. Teknoloji dünyasının milyarderi sağ koluna bu notu işaret eden bir de dövme yaptırmıştı.

75 yaşındaki Britanyalı-Amerikalı bilgisayar programcısı John McAfee, İspanya Yüksek Mahkemesi'nin ABD'ye iadesine izin vermesinin ardından Barselona'daki hapishane hücresinde ölü bulundu.

Katalan Adalet Bakanlığı, McAfee'nin ölümünde her şeyin intihara işaret ettiğini belirtti. Yüksek mahkeme, McAfee'yi vergi kaçırma suçlamalarıyla karşı karşıya kalacağı ABD'ye iade etmeyi kabul etmişti.

30 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİRDİ

McAfee, geçen yıl Ekim ayında yanında iki kişiyle İstanbul'a gitmek üzere Barselona El Prat Havalimanı'na gelmiş ve yapılan kimlik tespitinin ardından gözaltına alınmış, sonrasında mahkemenin geçici tutuklama kararıyla Brians cezaevine gönderilmişti.

ABD'de 2014-2018 yılları arasında vergi kaçırmakla suçlanan 75 yaşındaki McAfee'nin ayrıca, kripto para satışlarında yanıltıcı tavsiyelerde bulanarak 23 milyon dolardan fazla para kazandığı ileri sürülüyordu.

McAfee, tüm iddialardan suçlu bulunması halinde 30 yıla kadar hapis cezası alabilirdi.

SAĞ KOLUNA YAPTIRDIĞI DÖVME HER ŞEYİ ANLATIYORDU

McAfee, 2019'un Kasım ayında yaptığı paylaşımda, ölüm tehditleri aldığını belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"ABD yetkililerinden "Senin için geliyoruz McAfee! Senin, kendini öldürmen için geliyoruz" diyen ince mesajlar alıyorum. Her ihtimale karşı bugün bir dövme yaptırdım. Eğer kendimi öldürürsem bilin ki ben yapmadım, öldürüldüm. Sağ kolumu kontrol edin."

Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee hücresinde ölü olarak bulundu

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Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee hücresinde ölü olarak bulundu
Ünlü milyarder John McAfee, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu
Ünlü milyarder John McAfee, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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