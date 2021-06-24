Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee hücresinde ölü olarak bulundu

Vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da tutuklu bulunan ve ABD'ye iadesi onaylanan Amerikalı antivirüs yazılımcısı John McAfee, cezaevi hücresinde ölü bulundu. 2019'un Kasım ayında yaptığı paylaşımda ABD'li yetkililerden ölüm tehditleri aldığını belirten McAfee, "Eğer kendimi öldürdüğümü söylerlerse bilin ki öldürüldüm" ifadesini kullanmıştı. Teknoloji dünyasının milyarderi sağ koluna bu notu işaret eden bir de dövme yaptırmıştı.