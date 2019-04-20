Teknoloji Devi Huawei, 28,5 Saniyede Bir Telefon Üretiyor

Huawei, Songshan Lake'deki yerleşkesinin kapılarını basın mensuplarına açtı. Firma yetkililerinden edinilen bilgilere göre, akıllı telefon üretiminin yapıldığı bantlarda gelişen teknolojiyle verimlilik ve hızda önemli ölçüde artış oldu. Çin'in Shenzhen kentindeki 8,2 kilometrekarelik kampüsünde yer alan üretim tesisinde Huawei, 28,5 saniyede bir akıllı telefon üretimi gerçekleştiriyor. Üretim tesislerinin yanı sıra malzeme laboratuvarlarında yapılan testlerde, cihaz ağırlıklarının azaltılması, paslanmaya karşı korunma, iletkenlik ve dayanıklılık testi gibi çalışmalar yürütülüyor.

KAMPÜSTE YAKLAŞIK 10 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Monaco'nun yaklaşık 4 katı büyüklüğündeki yerleşke farklı departmanlara ev sahipliği yapıyor. Henüz iki bölümü tamamlanan yerleşke 4 ana alandan oluşuyor. Dünya genelinde 18 binden fazla çalışanı olan Huawei'nin 2018 yılında açtığı söz konusu kampüste yaklaşık 10 bin kişi çalışıyor.

'SİBER GÜVENLİK ALANINDA 240'TAN FAZLA SERTİFİKAYA SAHİBİZ'

Huawei Siber Güvenlik Birimi Müdürü Wang Jin, gezinin ardından yaptığı açıklamada, siber güvenlik alanında 240'tan fazla sertifikaya sahip olduklarını ifade etti. Siber güvenlikte önceliğin sistematik risklerin belirlenmesi ve mahremiyetin korunması olduğunu aktaran Wang, Huawei sistemlerinin olumsuzluklara karşı tam donanımla korunduğunu kaydetti.