TEKNOFEST'den SCÜ'ye maddi destek
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TEKNOFEST'den SCÜ'ye maddi destek

TEKNOFEST'den SCÜ'ye maddi destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi TEKNOFEST'e yaptığı başvuru sonrasında maddi destek almaya hak kazandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi TEKNOFEST'e yaptığı başvuru sonrasında maddi destek almaya hak kazandı.

TEKNOFEST 2021 Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışmasına SCÜ' den 4 takım başvuruda bulundu. Sabit kanat kategorisinde Göksenin takımı, döner kanat kategorisinde Cevheri takımı ve Oxalis takımları ile su altı kategorisinde Saruca takımı ön tasarım rapor aşamasını geçerek maddi destek almaya hak kazandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız takımların çalışmaları hakkında bilgi almak ve takımları tebrik etmek için koordinatör Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Aslan, takımlar sorumlusu Arş. Gör. Mustafa Temiz, takım danışmanları ve takımların temsilcileriyle çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdi.

"Bu tür çalışmalar sayesinde üniversitemizin ismini daha iyi yerlerde göreceğiz"

Başarılarından dolayı takımları ve danışmanlarını kutlayan Rektör Yıldız, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin bilime yaptığı yatırımların ve ülkemizin geleceğine sağladığı katkının her geçen gün daha da artıyor. Daha sağlam bir gelecek için ülkemizin bu tür çalışmalara ihtiyacı var. İnanıyorum ki bu tür çalışmalar sayesinde üniversitemizin ismini daha iyi yerlerde göreceğiz. Desteğimiz her zaman sizlerle. Başarınızdan dolayı sizleri bir kez daha kutlarım" dedi. - SİVAS

TEKNOFEST'den SCÜ'ye maddi destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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