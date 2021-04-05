Teknik Direktör Yelek: "Seyircisiz maçlar çok kötü"
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Teknik Direktör Yelek: "Seyircisiz maçlar çok kötü"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Teknik Direktör Yelek: 'Seyircisiz maçlar çok kötü'

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor'da Teknik Direktör Kenan Yelek, ülke genelinde vakada ilk sırada yer alan Samsun için vatandaşlara seslenirken, "Seyircisiz maçlar çok kötü" dedi.

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor'da Teknik Direktör Kenan Yelek, ülke genelinde vakada ilk sırada yer alan Samsun için vatandaşlara seslenirken, "Seyircisiz maçlar çok kötü" dedi.

Teknik Direktör Kenan Yelek, "Türkiye genelinde vaka sayılarında inanılmaz derecede artış var. Artık kimsenin kurallara uyduğu da yok. Bu yüzden biz de zorlanıyoruz. Seyircisiz maçlar çok kötü. Vaka konusunda özellikle bizim şehrimiz, ülke genelinde birinci. Kimseye bırakmıyoruz birinciliği. Kurallara uymazsak olmaz. Şehrimizdeki yaşayan tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Kurallara riayet edersek, bu illeti inşallah atlatırız. Bu hastalığa gereken önemi vermezsek maalesef artış devam edecek. Şehri kapatırlarsa, giriş çıkış olmazsa ne yaparız? 1-2 ay dişimizi sıksak rahata ereriz. Stadyuma seyirci almak bu sezon biraz zor gibi gözüküyor. Belki Play-off'a kalınırsa federasyon esneklik gösterir diye tahmin ediyorum ama zor olur. Bu sezonu böyle kapatırız. Önümüzdeki yıl inşallah tam kapasiteli olarak tekrar buluşuruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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