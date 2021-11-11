Teknik Direktör Sarı: "Bir gün bu talihsizlik bitecek"

ELAZIĞ (İHA) - Çarşambaspor Teknik Direktörü Ufuk Sarı, "İyi niyetle çalışıyoruz. Şansızlığın ya da kötü sonuçların düzelmesi umut ediyoruz, mücadele ediyoruz. Bir gün bu talihsizlik bitecek" dedi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, hafta sonu evinde ağırlayacağı Elazığ Karakoçan FK maçı öncesi Adapark Suni Çim Saha'da idman çalışmalarını sürdürdü. Çarşambaspor Teknik Direktörü Ufuk Sarı, antrenman çalışmaları öncesinde iç sahada oynanacak Elazığ Karakoçan FK maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hafta sonu kendi evinde konuk edeceği Elazığ maçına galibiyet için hazırlandıklarını belirten Teknik Direktör Ufuk Sarı, "Cumartesi günü Elazığ maçımız var. Futbolcularımızla bu maça hazırlanıyoruz, taktik çalışmalarımız var. İyi niyetle çalışıyoruz. Şansızlığın ya da kötü sonuçların düzelmesi umut ediyoruz, mücadele ediyoruz. Allah yardımcımız olsun. Sevenlerimiz ve destekleyenlerimiz bize dualarını ve desteklerini esirgemesin. Bir gün bu talihsizlik bitecek. Elazığ maçına da galibiyet için hazırlanıyoruz" diye konuştu.

Teknik Direktör Ufuk Sarı, geçen hafta deplasmanda oynanan Bayrampaşa karşılaşmasında kaptan Oğuzhan Yıldırım, Emre Fırtına'nın sakatlandığını, Fırat Aras ve Mustafa Pınar'ın da cezalı duruma düştüğünü sözlerine ekledi. - SAMSUN