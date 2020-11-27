Teknik direktör İrfan Buz, Kasımpaşa'daki görevinden 14 gün sonra istifa etti
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Teknik direktör İrfan Buz, Kasımpaşa'daki görevinden 14 gün sonra istifa etti

27.11.2020 16:09 | Son Güncelleme: 27.11.2020 16:25

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da 13 Kasım'da göreve başlayan teknik direktör İrfan Buz, kulüp içerisinde sağlıklı bir ortam bulunmadığını gerekçe göstererek görevinden istifa etti.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da kısa bir süre önce göreve gelen İrfan Buz istifa ettiğini açıkladı.

13 Kasım'da göreve başlayan İrfan Buz, Kasımpaşa ile 1 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası maçına çıktıktan sonra görevi bıraktı.

İrfan Buz, istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Büyük hedeflerimizin örtüştüğünü düşündüğümüz Kasımpaşa SK ile çıktığımız yola, yaşanan gelişmeler sonrasında kulüp içerisinde sağlıklı bir ortam bulunamayacağını değerlendirerek ekibimle birlikte devam etmeme kararı aldık.

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Kasımpaşa SK teknik direktörlüğünden istifa ediyorum.

Futbolcu kardeşlerime ve tüm kulüp personeline yürekten başarılar dilerim."

Teknik direktör İrfan Buz, Kasımpaşa'daki görevinden 14 gün sonra istifa etti
Haber Yorumları (2)
CİNER GRUP: Araplara satacağım kulüp benim değil mi sizene eyy 30 kişilik taraftar
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1921: 100 yillik klubu maskara ettiniz ciner tayfasi, ciftlik gibi kullaniyorsunuz, kesinlikle dernek seklinde kurulmus futbol klupleri satilmamalidir, dusecekse amator kumeye dussun, ama boyle rezilliklere dur demek gerekekiyor, ciner ve etraf muhiti cok merakliysa ciner spor klubu kursun orda oynatsin atini.
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