EURO 2020'nin başarılı teknik direktörü Igor Angelovski, Fenerbahçe'den aldığı teklifi doğruladı

Kuzey Makedonya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Igor Angelovski, Fenerbahçe ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. TRT Spor'a konuşan Igor Angelovski, sezon öncesinde Fenerbahçe'den teklif aldığını doğruladı.

"PEREİRA ŞAŞIRTTI"

Öncederbi hakkında konuşan Angelovski, "Gördüğüm kadarıyla ilginç bir maç oldu. Her iki takım da oyuna 4-3-3 sistemiyle başladı. Türkiye'deki insanlar Pereira'nın bu maçta bu taktikle başlayacağını beklemiyordu. İlginç bir maç oldu. Özellikle de Galatasaray 2. yarıda 5-6 tane yüzde yüzlük şans yakaladı. Galatasaray'ın yakaladığı şanslara göre elde ettiği skor, oyunun ne kadar ilginç olduğunu da gösterdi" yorumunu yaptı.

"ALİ KOÇ, PEREİRA'YI SEÇTİ"

Kendisinin yerine Vitor Pereira'nın tercih edildiğini belirten başarılı hoca, "Fenerbahçe'den teklif aldığım dönemde başkanın kararı Vıtor Pereira'dan yana oldu ve böylece bu transfer hikayesi benim için bu şekilde sonuçlandı. Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından biri olduğum için mutlu oldum. Fenerbahçe gibi bilinen bir kulübün hoca adayı olmak önemli çünkü bu durum kaliteni kanıtladığın anlamına geliyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DEN TEKLİFLER VARDI"

Türkiye'den başka teklifler de aldığını söyleyen Angelovski, "Ancak o dönemde, Makedonya Futbol Federasyonu'yla sözleşmem vardı. Makedonya'yı Avrupa Şampiyonası'nın bir parçası yapacak projem için çalışıyordum. Bu başarıya ulaştığı için vatandaşlarımız adına çok mutluyum. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra milli takımdan ayrıldım ve belki de artık gelecek teklifleri kabul edebilirim. Taraftarlarını mutlu edecek güzel sonuçlar almak için iyi bir vizyonu ve stratejisi olan bir takımı çalıştırmak isterim" ifadelerini kullandı.

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