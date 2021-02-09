Teknik direktör Hikmet Karaman, Ankaragücü ile anlaşma sağladı
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Teknik direktör Hikmet Karaman, Ankaragücü ile anlaşma sağladı

09.02.2021 14:22 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:36
Teknik direktör Hikmet Karaman, Ankaragücü ile anlaşma sağladı

Deneyimli teknik direktör Hikemt Karaman, Süper Lig ekibi Ankaragücü ile anlaşma sağladı. Son olarak geçen sezon Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Karaman, 25 yıllık kariyerinde daha 3 kez Başkent ekibinin başında yer almıştı.

Süper Lig takımlarından Ankaragücü, deneyimli teknik direktör Hikemt Karaman'la anlaşmaya vardı. Karaman, bu akşam Ankara'ya giderek yeni takımıyla sözleşme imzalayacak.

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert de konu hakkında yaptığı açıklamada, "Teknik direktör konusunda Hikmet Karaman'la anlaşmaya varılmıştır. Yeni hocamız bu akşam Ankara'ya gelecek" dedi.

Hikmet Karaman, Ankaragücü ile ilk maçına 13 Mart Cumartesi günü Kayserispor deplasmanında çıkacak.

ANKARAGÜCÜ'NDE 4. KEZ KARAMAN DÖNEMİ

Son olarak geçen sezon Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Karaman, 2005-2006, 2006-2007 ve 2008-2009 olmak üzere 3 kez Ankaragücü'nün başında yer almıştı.

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