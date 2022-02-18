Teklifi doğruladı! Luis Campos, Galatasaray'a Rus yıldızı getiriyor

Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadrosu için çalışmalar başladı. Burak Elmas'ın sportif yönetimi emanet ettiği Luis Campos'un ekibi Rus sol bek Yuri Gorshkov'la temasları kurdu.

"MENAJERİMİ ARAYIN"

Akşam'daki habere göre Gorshkov yaptığı açıklamada, "Aralık ayında Galatasaray'dan beni aradılar. Benimle ilgilendiklerini belirttiler ve fikrimi sordular. Ben de 'Menajerimi arayın' şeklinde cevap verdim. Kulüp ve menajerimle konuşmaları gerektiğini söyledim." ifadelerini kullandı.

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22 yaşındaki sol bek, ön libero ve sol açıkta da görev yapabiliyor. Takımıyla 2023 yazına kadar mukavelesi var. Krylya Sovetov Samara takımında çıktığı 67 resmi maçta 3 gol kaydetti, 12 asist yaptı.

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