Tekkeköy'de Her Pazartesi "Halk Günü"

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'ın, göreve ilk geldiği ilk anda uygulamaya koyduğu belediyenin kapılarını vatandaşlara açan halk günleri yoğun katılım ile aralıksız devam ediyor.

Tekkeköy Belediyesi tarihinde ilk defa uygulanan halk günlerinin kısa sürede benimsendiğine dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Tekkeköy'de birçok ilke imza attık ve de imza atmaya devam ediyoruz. Halkımızın sesine kulak vererek ilk göreve geldiğimizde uygulama koyduğumuz halk günleri vatandaşlarımız ile aramızda bir köprü vazifesi görerek bağımızı daha da güçlendirdi" dedi.

"Her daim halkımız ile iç içeyiz"

Tekkeköy halkıyla yer ve zaman ayrımı olmaksızın her fırsatta bir araya geldiklerine vurgu yapan Başkan Togar, "Bizler ilçemizde birçok tabuyu yıkmayı başaran, aile bilincini sergileyen, bütünleştirici bir yönetim anlayışıyla birçok başarıya imza attık. Herkesin hayallerini süsleyen Tekkeköy'ü halkımız ile birlikte inşa ettik. Yer ve zaman ayrımı olmaksızın halkımızın acılarını, sevinçlerini paylaştık" şeklinde konuştu.

Halk günlerine yoğun ilginin olduğunu söyleyen Togar, "Haftanın ilk iş günü olan ve ilçemizde de halk pazarının kurulduğu pazartesi günleri belediyemiz çözüm merkezinde düzenlediğimiz halk günlerimize yoğun ilgi doğru bir iş yaptığımızın en güzel göstergesidir. Burada başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimiz ile bire bir vatandaşlarımızın taleplerine kulak vererek anında çözüm yolları üretiyoruz. Yapılması gerekenler direkt birim müdürlerine iletilerek takibi yapılıyor. Daha önceki dönemlerde böyle bir uygulamanın olmaması büyük bir eksiklik olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Tabi ki bizler halkımızın mahallesinde, sokağında, düğününde, hastasında onları dinliyoruz. Ama belediyemizde misafir edip konunun ilgi alanında olan birim müdürlerinin sürece dahil olması hem bizin hem de konuyu iletenin daha iyi bir sonuç almasına vesile oluyor. Bizler hem gönül kapılarımızı hem de belediyemizin kapılarını sonuna kadar halkımıza açtık. Belediye onların evi sayılır. İstişareler ve ortak akıl çerçevesinde ilçemize birçok değer kazandırdık kazandırmaya da devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN