Tek başına fabrika gibi siparişe yetişemiyor Zonguldak'ta yaşayan Hasan Basri Yavuzarslan, bisikletlere kendi tasarımını katarak üretim yaptı.

Zonguldak'ta yaşayan Hasan Basri Yavuzarslan, bisikletlere kendi tasarımını katarak üretim yaptı. Atölyesinde tek başına adeta fabrika gibi üreten Yavuzarslan, çevresinden aldığı siparişlere yetişemiyor. Yavuzarslan, "Destek görürsem fabrika da açabilirim" diye konuştu.

Kilimli ilçesine bağlı Karadon Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk babası 40 yaşındaki Hasan Basri Yavuzarslan, Avrupa'da örneklerini gördüğü farklı tasarımlı bisikletler üretmeye başladı. Örneklere kendi tasarımlarını da ekleyerek yeni ürün üreten en çok talebin iş bisikletlerinde olduğunu aktardı. Üç tekerlekli ve sandıklı bisikletle köfte, çay satılabileceği gibi çocuk da gezdirilebileceğini aktaran Yavuzarslan, tek başına çalıştığı atölyesinde siparişlere yetişemiyor.

"Avrupa'daki örneklerinden çok daha farklı tasarımlar ürettim"

Avrupa'daki örneklerden farklı tasarımlar ürettiğini ifade eden Yavuzarslan, "İlk önce ben bu sepetli bisikleti Avrupada gördüm ondan sonra ekstra bir şeyler ekleyerek kendi tasarımımı yaptım. Ondan sonra internette satmaya başladım yavaş yavaş siparişler geliyor. 2 tekerlekli bisikleti yaptıktan sonra 3 tekerlekli iş bisikletleri yaptım. Köfte satılır, çay satılır, parklarda bir şeyler yapılır yani işçilere bir tane bisiklet çıkarttım. Bunun parçalarını kendim düşünerek yaptım. Çizim, ölçüm, derece, hepsi bana ait yani Avrupada gördüğümden farklı" şeklinde konuştu.

"Destek görürsem fabrika da açabilirim"

Girişimciliği ve farklı tasarımlarıyla ilgi gören Yavuzarslan, "Daha öncede 3 tekerlekli bisikletler var arkada oturma yeri olan. Arkaya çocukları koyduğun zaman çocukları göremiyorsun ama çocukları öne koyduğun zaman çocukları görebiliyorsun. Hem kemerleri var. Bu bisiklet bayanlar için daha uygun ve kullanımı çok kolay. Bu bisikletlerden Avrupa'da da var ama Türkiye'de ilk ben yaptım. Sahillerde, parklarda bisiklet nasıl rahat kullanılıyorsa bu da bisiklet gibi rahat. 3 tekerlekli bisikleti imal ettim bu bisikletle sahillerde, parklarda, kalabalık yerlerde çay satabilirler, köfte satabilirler. 3 tekerlekli bisikletler var ama elleriyle itiyorlar. Ben bunun sürülebilirini yaptım. İstanbul'daydım Zonguldak'a geri döndüm üretime başlıyorum. Yavaş yavaş geliştireceğim. İnşallah, destek görürsem fabrika da açabilirim." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA