Teixeira ilk golünü Karagümrük'e attı

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Alex Teixeira, siyah-beyazlı forma altında ilk golünü Fatih Karagümrük ağlarına attı.

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Alex Teixeira, siyah-beyazlı forma altında ilk golünü Fatih Karagümrük ağlarına attı.

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın ilk yarısını 30. dakikada yeni transfer Alex Teixeira'nın ceza yayı yakınlarından attığı şık golle 1-0 önde kapadı. Teixeira, ilk kez 11'de görev aldığı ve ilk defa Vodafone Park'ta, Beşiktaş taraftarının önünde boy gösterdiği bu zorlu müsabakada ağları sarsarak siyah-beyazlı formayla siftah yaptı.

Ortaya koyduğu etkili oyunla da taraftarlardan sık sık alkış alan Brezilyalı oyuncu, geçtiğimiz hafta Gaziantep FK maçında 67. dakikada Atiba'nın yerine oyuna dahil olmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı