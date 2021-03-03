TEİAŞ, trafo merkezi işleri için ihaleye çıkacak

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 400/154/33 kilovoltuk (kV) Çiftlikköy GIS Trafo Merkezi tesis, yapım ve devreye alma ile garanti süresinin bitiminden sonra 5 yıllık tamir işlerini ihale edecek.