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TED'in prensesleri masa tenisinde şampiyon

Isparta'da Genç Kız ve Erkekler Masa Tenisi İl Birinciliği sona erdi.

06.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:10
TED'in prensesleri masa tenisinde şampiyon

'da Genç Kız ve Erkekler Masa Tenisi İl Birinciliği sona erdi. Çekişeli geçen müsabakalarda Isparta (TED) Koleji Genç Kızlarda il birincisi oldu. TED Isparta Genç Kız Masa Tenisi Isparta Koleji'nin başarısında Beden Eğitimi Öğretmeni Ayşegül Gönen önemli rol oynadı. Şampiyon takımda ise, Eda Ulusoy, Cemre Koçer, Ceyla Bulut ve Hande Şavklıyıldız'dan oluştu. TED Koleji, düzenlenecek olan grup müsabakalarında Isparta'yı temsil edecek. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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