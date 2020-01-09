TED Ankara Kolejliler Yönetim Kurulu Üyesi Ayas, hayatını kaybetti
TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Necmettin Kanat Ayas, hayatını kaybetti.
TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Necmettin Kanat Ayas, hayatını kaybetti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz yönetim kurulu üyelerinden Sayın Necmettin Kanat Ayas'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Ayas'ın cenazesinin yarın Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.