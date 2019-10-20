TED Ankara Kolejliler, Darüşşafaka'yı 84-61 yendi
TED Ankara Kolejliler, Basketbol Gençler Ligi'nin ilk haftasında sahasında karşılaştığı Darüşşafaka'yı 84-61 mağlup etti.
TED Ankara Kolejliler, Basketbol Gençler Ligi'nin ilk haftasında sahasında karşılaştığı Darüşşafaka'yı 84-61 mağlup etti.
Basketbol Gençler Ligi ilk haftasına TED Ankara Kolejliler, Darüşşafaka'yı konuk etti. Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın birinci periyodunu 24-15, ikinci periyodunu 40-27 ve üçüncü periyodunu 64-48 tamamlayan Ankara ekibi, parkeden 84-61'lik skorla galip ayrıldı. - ANKARA