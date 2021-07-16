TEB'den üniversite öğrencilerine özel avantajlı bankacılık hizmeti

Türk Ekonomi Bankası (TEB), gençlerin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarladığı ÜniversiTEB ile üniversite, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan öğrenciler için birçok avantajı bir araya getirdi.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), gençlerin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarladığı ÜniversiTEB ile üniversite, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan öğrenciler için birçok avantajı bir araya getirdi.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, banka, 18-25 yaş arasındaki öğrencilere yönelik sunduğu Üniversite Bankacılığı ile öğrencilerin hem birikim yapabilmesine hem de sosyal yaşamlarını kolaylaştırıcı ürünlere ulaşmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

CEPTETEB Hesap ile havale ve EFT işlemlerini ücretsiz yapabilen ÜniversiTEB'liler, TEB Finans Koçu'ndan faydalanarak harçlıklarıyla bütçe yönetimini daha kolay yapabiliyor. Birçok avantaj sunan CEPTETEB Kredi Kartı'ndan 1.000 TL'den başlayan limitlerle ücretsiz olarak yararlanabilen öğrenciler, CEPTETEB Kredi Kartı ile dijital platformlarda yüzde 50 Bonus ve restoran harcamalarında ekstra yüzde 10 Bonus kampanyalarından faydalanabiliyor.

-Yurt dışında 50 bini aşkın ATM'den ücretsiz para çekme imkanı

ÜniversiTEB, gençlere yönelik tasarlanmış Global Genç Hesap ile 100 TL, 100 Avro ve 100 Dolar'dan başlayan tutarlarla harçlık biriktirme ve avantajlı faiz oranlarından yararlanma imkanı sunuyor. Tüm Türkiye'de "3 Banka Tek ATM" uygulaması ile yaygın ATM ağından yararlanabilen öğrenciler, ÜniversiTEB kapsamında yurt dışında 50 bini aşkın ATM'den ücretsiz para çekebiliyor.

Öğrenciler, şubeye uğramadan uçtan uca dijital olarak ÜniversiTEB'li olabiliyor. ÜniversiTEB'li olup Global Genç Hesap ve CEPTETEB Kredi Kartı ayrıcalıklarından yararlanmak isteyen öğrencilerin e-devlet üzerinden aldıkları öğrenci belgelerini universite@teb.com.tr adresine göndermeleri veya CEPTETEB Kredi Kartı başvurusunda bulunmaları yeterli oluyor. Detaylı bilgilere teb.com.tr'den ve TEB Şubeleri'nden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu