TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul'da finalin adı belli oldu
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TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul'da finalin adı belli oldu

TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul'da finalin adı belli oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul turnuvasında finale 1 numaralı seri başı Belçikalı raket Elise Mertens ve Rumen tenisçi Sorana Cirstea yükseldi.

TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul turnuvasında finale 1 numaralı seri başı Belçikalı raket Elise Mertens ve Rumen tenisçi Sorana Cirstea yükseldi.

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul turnuvasında 6 WTA şampiyonluğu bulunan dünya 17 numarası Elise Mertens, çiftlerde partneri olan Rus tenisçi Veronika Kudermetova'yı 6-1, 6-4'le geçerek finale yükselen ilk isim oldu. Turnuvanın bir diğer yarı final karşılaşmasında 18 yaşındaki Ukraynalı tenisçi Marta Kostyuk'u 6-4'lük iki setle geçen Rumen Sorana Cirstea finalde 1 numaralı seri başı Mertens karşısında şampiyonluk mücadelesi verecek. Mertens ve Cirstea daha önce iki kez karşılaşmış ikisinde de kazanan taraf 31 yaşındaki dünya 67 numarası Sorana Cirstea olmuştu. Bugün gerçekleşen çiftler yarı final karşılamalarının ilkinde 2 numaralı seri başı Japon tandem Nao Hibino/ Makoto Ninomiya, Paula Kania-Chodun/ Julia Wachaczyk çiftini 6-3, 6-2'yle yenerek finale yükseldi. Tekler yarı finalinde rakip olan çiftlerin 1 numaralı seri başı Elise Mertens ve Veronika Kudermetova, Rus tandem Anastasia Pavlyuchenkova/ Anastasia Potapova'yı 6-3, 6-2 yenerek finale adını yazdıran bir diğer ikili oldu. 

TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul'da yarın gerçekleşecek tekler finali 17.00'den itibaren Kanal-D ve D-Smart'ta, tekler finalinin bitiminde başlayacak çiftler finali ise D-Smart ekranlarından yayınlanacak.

TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul'da finalin adı belli oldu
TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul'da finalin adı belli oldu
TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul'da finalin adı belli oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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