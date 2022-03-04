TEB Başkanı Üney: "Yaygın hizmet ağımızla, ülkemizin toplum sağlığının kurulmasına, gelişmesine katkı sunuyoruz"
TEB Başkanı Ecz. Arman Üney'in konuşması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem'in konuşması Bakan Vedat Bilgin'in katılımcılarla tokalaşması ANKARA - ANKARA - Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.
TEB Başkanı Ecz. Arman Üney'in konuşması
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem'in konuşması
Bakan Vedat Bilgin'in katılımcılarla tokalaşması ANKARA - ANKARA - Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Arman Üney, "Yaygın hizmet ağımızla, ülkemizin toplum sağlığının kurulmasına, gelişmesine katkı sunuyoruz"