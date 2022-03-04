TEB Başkanı Üney: "Yaygın hizmet ağımızla, ülkemizin toplum sağlığının kurulmasına, gelişmesine katkı sunuyoruz" - Haberler

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TEB Başkanı Üney: "Yaygın hizmet ağımızla, ülkemizin toplum sağlığının kurulmasına, gelişmesine katkı sunuyoruz"

AA, İhsan Can - Ekonomi
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TEB Başkanı Ecz. Arman Üney'in konuşması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem'in konuşması Bakan Vedat Bilgin'in katılımcılarla tokalaşması ANKARA - ANKARA - Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.

TEB Başkanı Ecz. Arman Üney'in konuşması

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem'in konuşması

Bakan Vedat Bilgin'in katılımcılarla tokalaşması ANKARA - ANKARA - Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Arman Üney, "Yaygın hizmet ağımızla, ülkemizin toplum sağlığının kurulmasına, gelişmesine katkı sunuyoruz"

TEB Başkanı Üney: Yaygın hizmet ağımızla, ülkemizin toplum sağlığının kurulmasına, gelişmesine katkı sunuyoruz

TEB Başkanı Üney: Yaygın hizmet ağımızla, ülkemizin toplum sağlığının kurulmasına, gelişmesine katkı sunuyoruz

TEB Başkanı Üney: Yaygın hizmet ağımızla, ülkemizin toplum sağlığının kurulmasına, gelişmesine katkı sunuyoruz

AA / İhsan Can - Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin, Türk, Ekonomi, Haberler

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