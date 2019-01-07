Tdiosb'nin Son Durumu Görüşüldü

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla, Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) iştirakçileri Ticaret Borsası (DTB), Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

DTB Başkanı Engin Yeşil, DTSO Başkanı Mehmet Kaya ile borsa ve oda yönetim kurulu ve meclis üyeleri, TDİOSB'deki çalışmalar ve yapılması gereken konular hakkında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla ile görüştü. Toplantıda Yüzde 60'ı DTB, yüzde 20'si DTSO ve yüzde 20'si de Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine (DESOB) ait olan 14 bin 500 büyükbaş besi hayvan kapasiteli (TDİOSB'de besiciliği modern yöntemlerle yaparak hayvansal üründe verimliliği arttırıp, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlandığı belirtildi.

Toplantıda TDİOSB ile besicilik alanında organize bir alan oluşturulduğunu ve bu sektörde faaliyet gösteren kişi ve firmaların burada sağlıklı bir çalışma alanına kavuşturulduğunu belirten DTB Borsası Başkanı Engin Yeşil, Besicilik alanında sağlanacak yeni iş olanakları ile şehrin ve bölgenin istihdam sorununa katkı sağlandığını söyledi.

Başkan Cumali Atilla ise ekonomik gelişime katkı sunacak projelere destek verdiklerini belirterek, Diyarbakır'da istihdamı arttıracak çalışmaların önemli olduğunu ifade etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA