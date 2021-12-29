TCMB: Yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmalar önceliklendirilecek
AA / Murat Birinci - Haberler | Ekonomi
TCMB: Yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmalar önceliklendirilecek.
TCMB: Yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmalar önceliklendirilecek
AA / Murat Birinci - Ekonomi Haberleri
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