Merkez Bankası, altın/döviz karşılığı swap işlemlerinde faizi yükseltti
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Merkez Bankası, altın/döviz karşılığı swap işlemlerinde faizi yükseltti

03.11.2020 10:25 | Son Güncelleme: 03.11.2020 11:19

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde gerçekleştirilen altın/döviz karşılığı swap işlemlerinde uygulanan faiz oranı yüzde 11,75 seviyesinden yüzde 13,25 seviyesine yükseltildi.

Atılan adımla TCMB bünyesinde altın/döviz karşılığı swap işlemlerinde uygulanan TL faiz oranı 150 baz puan kadar artırıldı.

Mevcut durumda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)tarafından kendi bünyesinde bir hafta vadeli kotasyon yöntemiyle ve 1-3-6 ay vadeli geleneksel yöntemli ihalelerle swap işlemleri gerçekleştiriliyor. İlave olarak TCMB BIST Swap Piyasası'nda da kotasyon swap piyasasında uyguladığı faiz oranları ile uyumlu şekilde swap işlemleri gerçekleştiriyor. Enflasyon Raporu toplantısında TCMB tarafından tüm swap imkanları çerçevesinde sağlanan fonlama tutarının, sistemin fonlama ihtiyacının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturduğu ifade edilmişti.

MERKEZ SIKILAŞTIRMA ADIMLARINA DEVAM EDİYOR

Analistler, sistemin fonlama ihtiyacı içerisinde önemli bir paya sahip olan swap işlemlerinde uygulanan faiz oranının artırılmasını para politikasında sıkılaştırma yönünde atılan adımların devamı niteliğinde olduğunu belirtti.
Daha önce TCMB tarafından BIST Repo-Ters Repo Pazarı'nda fonlama sağlanmaması, BPP limitlerinin sıfırlanması ve kotasyon repo işlemlerinin durdurulması gibi ağırlıklı ortalama fonlama faizini yükseltecek önemli adımlar atıldığına dikkati çeken analistler, söz konusu adımların devamı kapsamında atılan bu adımın TCMB'nin sıkılaştırma yönünde kararlı şekilde adımlarına devam ettiğine işaret ettiğini söyledi.
Merkez Bankası, altın/döviz karşılığı swap işlemlerinde faizi yükseltti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

Haber Yorumları (2)
AHMET: bu ulkede ekonomi bitik durumda ve daha iyi gunlerimiz. . .
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YASİN: Faizi yükseltmek kısmi ve geçici çözüm olmakla beraber vatandaşı daha zora sokmaktır.
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