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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 63 milyar lira verdi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 63 milyar lira verdi
AA / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 20 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 62 milyar 999 milyon 999 bin 979 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 20 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 62 milyar 999 milyon 999 bin 979 lira verdi.

İhaleye 188 milyar 225 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.

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AA / Bekir Gürdamar - Ekonomi Haberleri

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