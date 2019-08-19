TCMB repo ihalesiyle piyasaya 4 milyar lira verdi

19.08.2019 12:08

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 26 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 4 milyar lira verdi.

İhaleye 4 milyar liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 19,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 21,79 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA