TCMB'nin yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği yönetimi ile toplantı yaptı
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TCMB'nin yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği yönetimi ile toplantı yaptı

21.03.2021 19:23 | Son Güncelleme: 21.03.2021 19:29
TCMB'nin yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği yönetimi ile toplantı yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimindeki banka genel müdürleri ile toplantı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimindeki banka genel müdürleri ile toplantı yaptı.

Kavcıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TBB yönetimindeki banka genel müdürleriyle çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Paydaşlarımıza verdikleri destekler için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer verilen fotoğrafta, Kavcıoğlu'nun çevrim içi yapılan toplantıya TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ile birlikte katıldığı görüldü.

Kavcıoğlu, Twitter'da bugünkü ilk paylaşımında da "TCMB Başkanı olarak görevimize başladık. Rabbim, ülkemize ve aziz milletimize güzel hizmetlerde bulunmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

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