TCMB: "İhracattaki güçlü artış eğilimi, aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın kalanında cari işlemler hesabının...
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TCMB: "İhracattaki güçlü artış eğilimi, aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın kalanında cari işlemler hesabının...

TCMB: 'İhracattaki güçlü artış eğilimi, aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın kalanında cari işlemler hesabının...
Anadolu Ajansı / Murat Birinci - Haberler | Ekonomi

TCMB: "İhracattaki güçlü artış eğilimi, aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir.

TCMB: "İhracattaki güçlü artış eğilimi, aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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TCMB: "İhracattaki güçlü artış eğilimi, aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın kalanında cari işlemler hesabının... - Haberler Ekonomi
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