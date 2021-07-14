TCMB: "İhracattaki güçlü artış eğilimi, aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın kalanında cari işlemler hesabının...
TCMB: "İhracattaki güçlü artış eğilimi, aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir.
TCMB: "İhracattaki güçlü artış eğilimi, aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci