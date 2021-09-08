TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte enflasyonun düşüş...
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz.
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci