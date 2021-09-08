TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte enflasyonun düşüş...
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TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte enflasyonun düşüş...

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 'Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte enflasyonun düşüş...
Anadolu Ajansı / Murat Birinci - Haberler | Ekonomi

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 'Ticaret ortaklarımızdaki toparlanma ihracatımızın artışına katkı veren olumlu bir gelişme.'
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Ticaret ortaklarımızdaki toparlanma ihracatımızın artışına katkı veren olumlu bir gelişme."
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 'Türkiye, borçluluk anlamında gelişmiş ülkelerden tüm kategorilerde belirgin şekilde olumlu ayrışıyor.'
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Türkiye, borçluluk anlamında gelişmiş ülkelerden tüm kategorilerde belirgin şekilde olumlu ayrışıyor."
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TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte enflasyonun düşüş... - Haberler Ekonomi
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