Tcm'nin Projeleri

TCM Yönetici Ortağı Özgür Altuntaş, TCM'nin projelerinin neler olduğu hakkında Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

TCM'nin sürekli olarak yazılım geliştirmeyle uğraştığı için yeni teknolojileri hayatına katmaya çalıştığını ve Microsoft network'ünde yaşadığı için de Microsoft'tan ciddi bir şekilde beslendiğini belirten Altuntaş, geliştirdikleri projelerin dijital transformasyonu destekleyip geliştirecek şekilde oluşturulduğunu ifade etti.